بالصور.. أمير الشرقية يدعم أبطال «همم» للرياضة النسائية

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مؤسّس أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية، تغريد العتيبي، وأعضاء الأكاديمية، في إطار الحرص على تكريم ودعم الرياضيين وترغيب المجتمع في ممارسة الرياضة.

وأكَّد أمير المنطقة الشرقية، على أهمية ممارسة الرياضة للرجال والنساء لبناء مجتمع صحي، ودعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها، منوهًا بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

من جانبها، قدّمت مؤسّس الأكاديمية لسمو أمير الشرقية تقريرًا عن أهداف الأكاديمية وما تقدمه من برامج لدعم الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، حرصًا على تنمية مهارات النساء الرياضية وتطوير قدراتهن.

ولفتت العتيبي في تقريرها، إلى العمل على دعم هوايات الرياضيات في بيئة نسائية وخدمات متكاملة، إلى جانب إيجاد مجتمع صحي من خلال رفع الوعي بين سيدات المجتمع وتشجيعهن على ممارسة الرياضات.

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