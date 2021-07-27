5 مدن تسجِّل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والدمام في المقدمة



الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 مدن أعلى درجة حرارة بالمملكة؛ حيث جاءت الدمام في المرتبة الأولى بـ50.7 درجة.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر موقع «تويتر»: «مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم: الدمام 5ْ0.7، القيصومة وحفر الباطن 5ْ0، الأحساء 4ْ9.2، رفحاء 4ْ8، الرياض 4ْ7.5، القصيم 4ْ7، المدينة المنورة وعرعر وسكاكا 4ْ5».

على جانب أخر توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة على سبع مناطق بالمملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: عسير والباحة والطائف بمكة المكرمة وجازان ونجران وأجزاء من المدينة المنورة والربع الخالي.

وأشار إلى هبوب رياح متفاوتة السرعة على أجزاء من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.

اقرأ أيضًا:

الحصيني: هطول أمطار على 7 مناطق خلال ساعات.. تستمر للغد

«الحربي»: أمطار على بعض المناطق.. ودرجات حرارة لطيفة على المصايف