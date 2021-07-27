جازان : ضبط 59 كيلوجراما من الحشيش

أمير عسير يتابع خدمات دور الإيواء بأبها وخميس مشيط وقف أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الخدمات المقدّمة في دور الإيواء والمطاعم بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، وذلك... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل | بعد 20 عاما.. البيئة تتولى البت بشكاوى المياه و5 ضوابط للتصعيد أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن وكالة الوزارة للشؤون التنظيمية (منظم المياه) هي الجهة الوحيدة المختصة باستقبال اعتراضات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

طقس شديد الحرارة في 3 مدن والأحساء الأعلى سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم بـ 48 درجة مئوية في حين سجلت السودة أقل درجة بواقع 23. وسجلت المدينة المنورة ورفحاء طقسا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

وظائف | فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الترميز الطبي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض : القبض على 4 مواطنين يسطون على المنازل والمحال التجارية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

السعودية : المغادرون للدول محظورة سيمنعون من السفر 3 سنوات صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل | 127 شركة لخدمة المعتمرين علمت «دوت الخليج» أن عدد شركات ومؤسسات العمرة المفعلة للقيام بمهامها في خدمة المعتمرين 127 شركة حتى الآن، كما أن شركات العمرة الأخرى... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض: القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، تمكَّنت من القبض على مواطن في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

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