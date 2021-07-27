أمير عسير يتابع خدمات دور الإيواء بأبها وخميس مشيط

وقف أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الخدمات المقدّمة في دور الإيواء والمطاعم بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، وذلك للتأكد من توافقها مع التوجه الإستراتيجي لمنطقة عسير ومتابعة تسهيل إجراءات الاستثمار بالمنطقة ورفع مستوى الخدمات وأعداد الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم النوعية.

وتأتي جولة الأمير تركي بن طلال انطلاقا من مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها قبل عامين تحت شعار "ضيف عسير هو ضيف كلٌ منّا".

وأكد خلال الزيارة على ضرورة أن يتمتع ضيف عسير بجميع الخدمات النوعية ابتداءً بدور الإيواء بما يتماشى مع أرقى المواصفات العالمية, وتوفير العديد من المطاعم الراقية والعصرية، موجهاً بتزويد المستثمرين في القطاع السياحي بدليل برنامج الوصول الشامل الخاص بالوجهات السياحية ودور الإيواء الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة, إلى جانب توصيات اللقاء التنفيذي الأول لذوي الإعاقة الذي أقيم في منطقة عسير خلال العام الماضي, وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات في دور الإيواء لذوي الإعاقة.

يذكر أن إجمالي عدد منشآت دور الإيواء السياحي بعسير قد بلغت 380 منشأة خلال العام الجاري 2021 تتضمن 34 فندقاً وستة مراكز للشقق الفندقية والنزل السياحية و 339 وحدة سكنية.