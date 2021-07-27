عمران خان يستقبل وزير الخارجية ويبحثان العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في مكتبه بمقر الرئاسة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

لقاء وزير الخارجية وعمران خان

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولة رئيس الوزراء ولحكومة وشعب باكستان الشقيقة، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وفي بداية الاستقبال هنأ دولة رئيس وزراء باكستان، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، منوهًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال موسم الحج للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

العلاقات المشتركة وفرص تعزيزها

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وذلك من خلال مجلس التنسيق السعودي الباكستاني، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الفاعلة، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.



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