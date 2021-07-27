طريقة التعامل مع الأطفال المصابين بـ الرعاف في الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف، من تعرض الأطفال لحرارة الأجواء الحارة تفاديًا لحدوث حالة الرعاف التي تعرف بنزيف الدم من الأنف، والذي يعد من الإصابات الشائع حدوثها بين الأطفال والكبار، وغالبًا ما يكون سببه الهواء الجاف، ويختلف نزيف الأنف من بسيط، لا يشكل خطورة، ويتوقف من تلقاء نفسه، إلى شديد يحتاج إلى العناية الطبية الفورية.

نوعان لنزيف الرعاف:

وأشار إلى أن الرعاف له عدة أنواع منها، نزيف الأنف الأمامي، وهو الأكثر شيوعًا، وينشأ باتجاه مقدمة الأنف، ويسبب تدفق الدم عبر فتحات الأنف، وهذا النوع عادة لا يكون خطيرًا، ونزيف الأنف الخلفي: ويأتي من الجزء الخلفي من ممر الأنف، بالقرب من الحلق، وهو أقل شيوعًا من نزيف الأنف الأمامي، لكنه قد يكون خطيرًا، ويمكن أن يسبب الكثير من فقدان الدم.

جفاف الغشاء المخاطي:

ولفت إلى أن درجات الحرارة القصوى، سواء البرودة أو الحرارة، أو التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، تؤدي إلى تهيج الأنف وجفاف الغشاء المخاطي، مما يسبب نزيف الأنف، ويمكن للترطيب الصحيح والحرص على نظافة الأنف أن يقللا من احتمال حدوث نزيف الأنف، ولكن بالنسبة للأطفال، فهناك سببان شائعان جدًا لحدوث الرعاف وهما خدش بطانة الأنف بالأصابع ، وإدخال أجسام غريبة مثل الألعاب أو الطعام إلى الأنف.

طريقة الإسعافات الأولية:

وينصح الدكتور الشريف بمراجعة طوارئ المستشفى إذا كان النزيف حادًا، ويصعب التنفس معه، إذا كان المصاب شاحب اللون، أو يشعر بالتعب، إذا لم يتوقف النزيف حتى بعد إجراء الإسعافات الأولية، إذا حدث النزيف بعد إصابة في الوجه، إذا كان نزيف الأنف متكرر الحدوث، أو عند ظهور كدمات بالجسم، أو نزيف من أماكن أخرى، والنزيف الحالي لا يتوقف.

أما ما يتعلق بالإسعافات الأولية لنزيف الأنف فإنه يجب الانحناء قليلًا إلى الأمام في أثناء الجلوس، أو الوقوف، مع تجنب الاستلقاء، أو ميل الرأس للخلف؛ لأن ذلك سيتسبب بابتلاع الدم، والقيء، إمساك الأنف من الجزء الناعم (ليس العظمي) من الناحيتين، مع تجنب الضغط على جانب واحد فقط، حتى لو كان النزيف على جانب واحد فقط، الضغط على الأنف لمدة خمس دقائق على الأقل للأطفال، ومن 10 إلى 15 دقيقة للبالغين، مع عدم القيام بفك الضغط عن الأنف؛ لاكتشاف ما إذا كان النزيف قد توقف، إلا بعد مضي الوقت المحدد.

كما يمكن وضع كمادات باردة، أو كيس ثلج على الأنف، حيث يساعد الأوعية الدموية على الانقباض، ضرورة تكرار الخطوات السابقة إذا لم يتوقف النزيف، مع القيام بالضغط على الأنف لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، فإذا لم يتوقف النزيف فيجب التوجه إلى الطوارئ على الفور.



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