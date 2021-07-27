الأفواج الأمنية تضبط 59 كلغم من الحشيش المخدر بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية من ضبط (59) كيلو جراماً من الحشيش المخدر بمنطقة جازان.

وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت – بفضل الله – من ضبط (59) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر وجرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.

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