نصيحتان لمواجهة خشونة الركبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح الدكتور ضياء حسين الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، بضرورة الحرص على تناول الحليب والمحافظة على الوزن المثالي لتفادي خشونة الركبة.

وبين أن دراسة حديثة تم دعمها من جمعيات القلب، والرئة، والدم الأمريكية أوصت أن تناول الحليب يقلل من خشونة الركبة خاصة عند النساء، فيما أكدت دراسة أخرى نشرتها المجلة الأمريكية للأبحاث الخاصة بالتهاب المفاصل وجد الباحثون في مستشفى النساء برغقنهام في بوسطن بأن تناول كميات كبيرة من الجبن له تأثير عكسي حيث إنه يسرع ويزيد خشونة الركبة عند المرأة.

بقاء حيوية الركبة:

وأشار إلى أن الدراسة أوضحت أن تناول المرأة للحليب بانتظام يؤدي إلى الإقلال من الخشونة والحد من تطورها، كما أكد بعض خبراء التغذية الأمريكيين بأن تناول الحليب القليل أو المنزوع الدسم، يحافظ على بقاء حيوية الركبة، بينما لا ينطبق ذلك على الحليب كامل الدسم، حيث إنه يحتوي على الفسفور، والكالسيوم، والبروتين المدعم بفيتامينات (د).

أسباب خشونة الركبة:

وأوضح أن خشونة الركبة هي أحد الأمراض المزمنة التي قد تصيب العديد من الأشخاص، وتزداد فرص الإصابة بها مع التقدم في العمر، حيث يحدث فيه تفكك تدريجي في الغضروف المفصلي ويصبح مؤلمًا وقاسيًا، وأي مفصل بجسم الإنسان معرض للإصابة بالخشونة، لكن مفصل الركبة والورك هما الأكثر انتشارًا، وأبرز أعراض الإصابة بخشونة الركبة هي الشعور بالتعب الشديد أثناء صعود ونزول الدرج، الشعور بتصلّب المفاصل خصوصًا أثناء الصباح، صعوبة أداء الأنشطة اليومية التقليدية والمشي والجلوس، الشعور بألم مفاجئ وعدم القدرة على الإحساس بالمفصل.

المحافظة على الوزن:

وخلص الدكتور ضياء إلى القول، إنه يعتقد بأن أهمية الأستروجين في صحة العظام، قد يعلل السبب في أن الحليب يقلل الخشونة في النساء أكثر من الرجال، ولا ننسى أن المحافظة على الوزن المثالي يلعب دورًا أساسيًا للوقاية من الخشونة، حيث انه ثبت علميًا بأن زيادة الوزن كيلو غرام واحد عن الوزن الطبيعي يزيد من احتمال الإصابة بالخشونة بنسبة 13%، وأن تناول فيتامين (س) ومضادات الأكسدة وأوميجا (3) لها دور مفيد في خشونة الركبة.

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