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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس محمد بن عيد العصيمي، مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف، بعد مرض مفاجئ أصابه قبل أشهر قليلة.
وتوفي "العصيمي" في أحد مستشفيات مدينة الرياض أثناء تلقّيه العلاجَ المكثف.
وكان أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أصدر قراره في ديسمبر 2020 بتكليف المهندس محمد العصيمي مديرًا للإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة.
صحيفة "الخليج 365" تتقدّم بالعزاء لأسرة الفقيد، وتدعو له بالرحمة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 06:30 PM"العصيمي" مدير حدائق الطائف في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس محمد بن عيد العصيمي، مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف، بعد مرض مفاجئ أصابه قبل أشهر قليلة.
وتوفي "العصيمي" في أحد مستشفيات مدينة الرياض أثناء تلقّيه العلاجَ المكثف.
وكان أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أصدر قراره في ديسمبر 2020 بتكليف المهندس محمد العصيمي مديرًا للإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة.
صحيفة "الخليج 365" تتقدّم بالعزاء لأسرة الفقيد، وتدعو له بالرحمة.
، "العصيمي" مدير حدائق الطائف في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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