، بدعم سعودي.. خدمات صحية لـ1.619 مستفيداً بحجة اليمنية خلال أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - توزيع مساعدات إيوائية عاجلة للنازحين والمتضررين من كارثة السيول بمديرية العبر

قدّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ1.619 مستفيداً خلال الفترة من 1 حتى 7 يوليو 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 553 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 269 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 111 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 242 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 376 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 61 مستفيداً.

كما استفاد من قسم المختبر 516 مستفيداً، وقسم الأشعة 162 مستفيداً، وقسم الخدمات التمريضية 514 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، فيما صُرفت الأدوية لـ1.234 فرداً، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

إلى هذا، قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ1.529 مستفيداً خلال الفترة من 1 حتى 7 يوليو 2021م، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 729 مستفيداً، وقسم الملاحظة 53 شخصاً، وعيادة التنويم 18 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ729 شخصاً.

كما راجع قسم المختبر 257 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 729 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 232 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 8 مراجعين، فيما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

على جانب أخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية عاجلة للنازحين والمتضررين من كارثة السيول في منطقة الغران الشمالي بمديرية العبر في محافظة حضرموت، شملت 87 خيمة و240 بطانية و80 بساطا، استفاد منها 522 فرداً.

يُذكر أن محافظتي حضرموت والمهرة وعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية شهدت قبل أيام سيولا جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعا كاملًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة التي افتعلتها المليشيا الحوثية.