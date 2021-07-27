، "المدخلي" ينال شهادة الاختصاص الألمانية في الطب الباطني والأورام ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقّق الدكتور محمد علي عبده آل بقار المدخلي، إنجازًا علميًّا بحصوله على شهادة الاختصاص الألمانية في الطب الباطني وأمراض الدم والأورام من جامعة هانوفر الطبية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويعمل "المدخلي" محاضرًا في كلية الطب بجامعة جازان، ويُعدّ من الكفاءات الوطنية الشابّة التي حقّقت نجاحات متميزة في مجال عمله الصحي.

وتلقّى "المدخلي" التهنئة من أهله وذويه وأصحابه وزملائه، بمناسبة حصوله على درجته المهنية الجديدة، راجين الله له دوام التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.