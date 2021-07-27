الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي، اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما قام الضيف بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفيه على طائرة (F15-SA).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا