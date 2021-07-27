السعودية | قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي، اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما قام الضيف بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفيه على طائرة (F15-SA).