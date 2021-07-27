شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج" : اللقاحات المعتمدة بالمملكة شرط لدخول المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر

- ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين وفق الآليات المعتمدة

- تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة

اشترطت وزارة الحج والعمرة ،ضمن البروتوكولات الصحية للمعتمرين ،استكمال تلقي جرعات اللقاحات لفيروس كورونا المعتمدة في المملكة ، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة ، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة اضافة إلى اقرار بصحة المعلومات المرفقة .

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة و تحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة " اعتمرنا " .

وقالت الوزارة أن تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة بالمملكة ، وتحديثها بشكل دوري، معوأهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر للتحقق من الحالة الصحية قبل طلب إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن ، وذلك وفق الجدولة المقررة بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة لقائمة الدول التي يتم بدء تنفيذ مشروع الأمن الصحي بها .

فيما أعلنت وزارة الصحة ان اللقاحات المعتمدة في المملكة 4 لقاحات هي فاييزر بيونتك .(Pfizer-BioNTech) ، و موديرنا .(Moderna) ، و أكسفورد أسترازينكا .(Oxford-Astrazeneca)، و جانسن (Janssen).