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"شؤون الأسرة" يحذر: 4 مخاطر تهدد أطفالنا على الإنترنت

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الدمام - شريف احمد - حذر مجلس شؤون الأسرة اليوم أولياء الأمور من مخاطر الإنترنت على الأطفال، وأوضح مجلس شؤون الأسرة في دراسة نشرها اليوم عبر حسابه في تويتر أن نسبة 18% من مستخدمي الإنترنت من الأطفال لا يسمح لهم بدخول الشبكات إلا بحضور الأبوين.

وأن 67% من الأطفال متابعون من قبل آبائهم على شبكة الإنترنت بانتظام ، و15% لا يخضع نشاطهم لأي نوع من الرقابة.

كما أوصى المجلس أولياء الأمور بضرورة إخبار أبنائهم بعدم تزويد أحدا بالمعلومات الخاصة ، وعلى الأبوين تنبيه الأطفال بمخاطر الحديث مع مجهولين في مواقع الألعاب الإلكترونية ، وتحذير أطفالهم من فتح البريد الالكتروني من مصادر مجهولة، وتعليم أطفالهم بعدم الاستجابة لأي طلب أو رسالة لا يفهم معناها، وإشعارهم بالمخاطر الصحية على العين والسمنة مع قلة الحركة.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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