شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرة" يحذر: 4 مخاطر تهدد أطفالنا على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مجلس شؤون الأسرة اليوم أولياء الأمور من مخاطر الإنترنت على الأطفال، وأوضح مجلس شؤون الأسرة في دراسة نشرها اليوم عبر حسابه في تويتر أن نسبة 18% من مستخدمي الإنترنت من الأطفال لا يسمح لهم بدخول الشبكات إلا بحضور الأبوين.

وأن 67% من الأطفال متابعون من قبل آبائهم على شبكة الإنترنت بانتظام ، و15% لا يخضع نشاطهم لأي نوع من الرقابة.

كما أوصى المجلس أولياء الأمور بضرورة إخبار أبنائهم بعدم تزويد أحدا بالمعلومات الخاصة ، وعلى الأبوين تنبيه الأطفال بمخاطر الحديث مع مجهولين في مواقع الألعاب الإلكترونية ، وتحذير أطفالهم من فتح البريد الالكتروني من مصادر مجهولة، وتعليم أطفالهم بعدم الاستجابة لأي طلب أو رسالة لا يفهم معناها، وإشعارهم بالمخاطر الصحية على العين والسمنة مع قلة الحركة.