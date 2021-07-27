شكرا لقرائتكم خبر عن " التجارة ": 24 ألف زيارة تفتيشية تسفر عن 793 مخالفة للاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة التجارة من خلال الفرق الرقابية 24.174 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا ".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 793 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.