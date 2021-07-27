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تخريج طلبة القوات البرية السعودية المبتعثين في روسيا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

تخريج طلبة القوات البرية السعودية المبتعثين في روسيا

متابعات الخليج 365 - واس

حضر قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح إبراهيم الحضيف حفل تخريج أول دفعة من الطلبة المبتعثين من كلية الملك عبدالعزيز الحربية إلى أكاديمية الشرق الأقصى العليا للأسلحة المشتركة بمدينة بلاغوفيشنيسك بجمهورية روسيا الاتحادية, وذلك برعاية معالي نائب القائد العام للقوات البرية الروسية الفريق فيكتور ليزفينسكي.

تأهيل طلبة القوات البرية

وأمضى الخريجون خمس سنوات أكملوا من خلالها متطلبات التأهيل العسكري لخدمة دينهم ثم وطنهم وملكهم.
حضر الحفل رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن صالح البلوي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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