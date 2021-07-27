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عزّز نادي الحزم خط دفاع فريقه الكروي الأول، بعد أن وقّعت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله المقحم مع المدافع البرازيلي "نيريس" قادماً من نادي "الوصل" الإماراتي.
وسبق للاعب "نيريس" صاحب الـ29 سنة أن مثّل العديد من الأندية وهي: سانتا كروز البرازيلي، وبوافيستا البرتغالي، وإنترناسيونال البرازيلي.
البرازيلي "نيريس" يعزّز دفاع "الحزم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-27
عزّز نادي الحزم خط دفاع فريقه الكروي الأول، بعد أن وقّعت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله المقحم مع المدافع البرازيلي "نيريس" قادماً من نادي "الوصل" الإماراتي.
وسبق للاعب "نيريس" صاحب الـ29 سنة أن مثّل العديد من الأندية وهي: سانتا كروز البرازيلي، وبوافيستا البرتغالي، وإنترناسيونال البرازيلي.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
05:20 PM
قادماً من نادي الوصل الإماراتي
عزّز نادي الحزم خط دفاع فريقه الكروي الأول، بعد أن وقّعت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله المقحم مع المدافع البرازيلي "نيريس" قادماً من نادي "الوصل" الإماراتي.
وسبق للاعب "نيريس" صاحب الـ29 سنة أن مثّل العديد من الأندية وهي: سانتا كروز البرازيلي، وبوافيستا البرتغالي، وإنترناسيونال البرازيلي.
، البرازيلي "نيريس" يعزّز دفاع "الحزم" ،
المصدر : الخليج 365
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