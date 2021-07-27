، "سعود بن نايف" يستقبل أعضاء أكاديمية "همم الشرقية" للرياضة النسائية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مؤسس أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية تغريد العتيبي وأعضاء الأكاديمية.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية ممارسة الرياضة للرجال والنساء لبناء مجتمع صحي، ودعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها، منوهًا بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي.
فيما قدمت مؤسسة الأكاديمية لأمير الشرقية تقريراً عن أهداف الأكاديمية وما تقدمه من برامج لدعم الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة؛ حرصاً على تنمية مهارات النساء الرياضية وتطوير قدراتهن ودعم هواياتهن في بيئة نسائية وخدمات متكاملة، وإيجاد مجتمع صحي من خلال رفع الوعي بين سيدات المجتمع وتشجيعهن على ممارسة الرياضات.
"سعود بن نايف" يستقبل أعضاء أكاديمية "همم الشرقية" للرياضة النسائيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-27
استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مؤسس أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية تغريد العتيبي وأعضاء الأكاديمية.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية ممارسة الرياضة للرجال والنساء لبناء مجتمع صحي، ودعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها، منوهًا بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي.
فيما قدمت مؤسسة الأكاديمية لأمير الشرقية تقريراً عن أهداف الأكاديمية وما تقدمه من برامج لدعم الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة؛ حرصاً على تنمية مهارات النساء الرياضية وتطوير قدراتهن ودعم هواياتهن في بيئة نسائية وخدمات متكاملة، وإيجاد مجتمع صحي من خلال رفع الوعي بين سيدات المجتمع وتشجيعهن على ممارسة الرياضات.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
04:48 PM
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
05:37 PM
أكد على أهمية ممارسة الرياضة للرجال والنساء لبناء مجتمع صحي
استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مؤسس أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية تغريد العتيبي وأعضاء الأكاديمية.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية ممارسة الرياضة للرجال والنساء لبناء مجتمع صحي، ودعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها، منوهًا بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي.
فيما قدمت مؤسسة الأكاديمية لأمير الشرقية تقريراً عن أهداف الأكاديمية وما تقدمه من برامج لدعم الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة؛ حرصاً على تنمية مهارات النساء الرياضية وتطوير قدراتهن ودعم هواياتهن في بيئة نسائية وخدمات متكاملة، وإيجاد مجتمع صحي من خلال رفع الوعي بين سيدات المجتمع وتشجيعهن على ممارسة الرياضات.
، "سعود بن نايف" يستقبل أعضاء أكاديمية "همم الشرقية" للرياضة النسائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "سعود بن نايف" يستقبل أعضاء أكاديمية "همم الشرقية" للرياضة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.