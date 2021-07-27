محمد بن مسعود - الدمام - رفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم، عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي. وقال في بيان نُشِر اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: نعرب عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة. الاتحاد الإفريقي يعرب عن تمسك المفوضية باحترام دستور تونس والحفاظ على السلام فيها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-27 أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم، عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي. وقال في بيان نُشِر اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: نعرب عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة. 27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 05:10 PM رفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة رفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم، عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي. وقال في بيان نُشِر اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: نعرب عن تمسك المفوضية باحترام الدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة. ، الاتحاد الإفريقي يعرب عن تمسك المفوضية باحترام دستور تونس والحفاظ على السلام فيها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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