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اتهمت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيات من إقليم عفر المجاور بقتل مئات المدنيين في هجوم.
وذكر المتحدث باسم إدارة الإقليم علي بيديل، أن ميليشيات مسلحة من إقليم عفر، ارتكبت "مذبحة" مروعة السبت الماضي في منطقة معروفة باسم جدامايتو، وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وهي واحدة من عدة مناطق متنازع عليها على طول الحدود بين إقليمي الصومال وعفر؛ وفقاً لـ"رويترز".
من جهتهم أكد مسؤولون كبار من إدارة إقليم الصومال الهجوم، دون ذكر عدد محدد للضحايا.
من ناحيته بيّن مسؤول أن الحكومة أرسلت طواقم طبية إلى المنطقة لمساعدة العدد الكبير من المصابين.
مذبحة مروعة.. مقتل مئات الإثيوبيين على أيدي ميليشيات مسلحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-27
اتهمت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيات من إقليم عفر المجاور بقتل مئات المدنيين في هجوم.
وذكر المتحدث باسم إدارة الإقليم علي بيديل، أن ميليشيات مسلحة من إقليم عفر، ارتكبت "مذبحة" مروعة السبت الماضي في منطقة معروفة باسم جدامايتو، وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وهي واحدة من عدة مناطق متنازع عليها على طول الحدود بين إقليمي الصومال وعفر؛ وفقاً لـ"رويترز".
من جهتهم أكد مسؤولون كبار من إدارة إقليم الصومال الهجوم، دون ذكر عدد محدد للضحايا.
من ناحيته بيّن مسؤول أن الحكومة أرسلت طواقم طبية إلى المنطقة لمساعدة العدد الكبير من المصابين.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
04:59 PM
الحكومة أرسلت طواقم طبية لمعالجة العدد الكبير من المصابين
اتهمت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيات من إقليم عفر المجاور بقتل مئات المدنيين في هجوم.
وذكر المتحدث باسم إدارة الإقليم علي بيديل، أن ميليشيات مسلحة من إقليم عفر، ارتكبت "مذبحة" مروعة السبت الماضي في منطقة معروفة باسم جدامايتو، وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وهي واحدة من عدة مناطق متنازع عليها على طول الحدود بين إقليمي الصومال وعفر؛ وفقاً لـ"رويترز".
من جهتهم أكد مسؤولون كبار من إدارة إقليم الصومال الهجوم، دون ذكر عدد محدد للضحايا.
من ناحيته بيّن مسؤول أن الحكومة أرسلت طواقم طبية إلى المنطقة لمساعدة العدد الكبير من المصابين.
، مذبحة مروعة.. مقتل مئات الإثيوبيين على أيدي ميليشيات مسلحة ،
المصدر : الخليج 365
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