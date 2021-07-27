، مذبحة مروعة.. مقتل مئات الإثيوبيين على أيدي ميليشيات مسلحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة أرسلت طواقم طبية لمعالجة العدد الكبير من المصابين

اتهمت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيات من إقليم عفر المجاور بقتل مئات المدنيين في هجوم.

وذكر المتحدث باسم إدارة الإقليم علي بيديل، أن ميليشيات مسلحة من إقليم عفر، ارتكبت "مذبحة" مروعة السبت الماضي في منطقة معروفة باسم جدامايتو، وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وهي واحدة من عدة مناطق متنازع عليها على طول الحدود بين إقليمي الصومال وعفر؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جهتهم أكد مسؤولون كبار من إدارة إقليم الصومال الهجوم، دون ذكر عدد محدد للضحايا.

من ناحيته بيّن مسؤول أن الحكومة أرسلت طواقم طبية إلى المنطقة لمساعدة العدد الكبير من المصابين.