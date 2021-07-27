محمد بن مسعود - الدمام - قال: هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة بهدف الإساءة لمصداقيتنا قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: إن هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة؛ بهدف الإساءة لمصداقيتنا. ووجّه "الحريري" خلال مؤتمر صحفي اليوم، انتقادات لمن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت. واقترح "الحريري" تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب. لبنان.. "الحريري" يقترح تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-27 قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: إن هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة؛ بهدف الإساءة لمصداقيتنا. ووجّه "الحريري" خلال مؤتمر صحفي اليوم، انتقادات لمن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت. واقترح "الحريري" تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب. 27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 04:37 PM قال: هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة بهدف الإساءة لمصداقيتنا قال: هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة بهدف الإساءة لمصداقيتنا قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: إن هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة؛ بهدف الإساءة لمصداقيتنا. ووجّه "الحريري" خلال مؤتمر صحفي اليوم، انتقادات لمن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت. واقترح "الحريري" تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب. ، لبنان.. "الحريري" يقترح تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء ،

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