، بالصور.. الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية ويستعرض العلاقات الثنائية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استقبل الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات قيادة المملكة له ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وفي بداية الاستقبال هنأ رئيس باكستان، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتطرق إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 05:30 PM
نوّه بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة الحجاجبالصور.. الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية ويستعرض العلاقات الثنائية
استقبل الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات قيادة المملكة له ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وفي بداية الاستقبال هنأ رئيس باكستان، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتطرق إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
، بالصور.. الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية ويستعرض العلاقات الثنائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية ويستعرض العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.