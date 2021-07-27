شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الثلاثاء، مبينا أن الدمام سجلت درجة حرارة وصلت 5ْ0.7 والقيصومة وحفر الباطن بلغت 50، والأحساء 4ْ9.2.

وأوضح أن رفحاء سجلت 4ْ8 درجة والرياض 4ْ7.5، والقصيم 4ْ7، والمدينة المنورة وعرعر وسكاكا بلغت 45 درجة.

وكان مركز الأرصاد أشار إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.