شكرا لمتابعة خبر عن إعلان نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة "جندي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (جندي)

وأكدوا الإدارة العامة على ضرورة التزام جميع المقبولين نهائي والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة، و يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الافصاح عنها بالتفصيل عند التحضير، و يمنع احضار الملابس المدنية (الثوب, الشماغ, الادوات الحادة, النظارات الشمسية, وغيرها).

كما يمنع الدخان وما يتعلق به, ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات، ويمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح له بالدخول بسيارته أو الوقوف بجانب الاسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة .

وأضافت أن الدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية بدون خروج او زيارة، مؤكدة على ضرورة رفع مستوى اللياقة البدنية قبل دخول الدورة ،و احضار الجوال على أن يكون مسجل في تطبيق صحتي وتوكلنا ويسلّم في المعهد، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة التفاصيل والاستعلام عبر رابط الإدارة من هنــــــــا