شكرا لمتابعة خبر عن خضوع 80 مواطن للحجر المنزلي بعد قدومهم من إندونيسيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

خضع 80 مواطن إلى الحجر المنزلي، بعد وصولهم، أمس الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، قادمين من مطار سوهارتو بإندونيسيا.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا عصام الثقفي، أن الرحلة الثانية في 1 أغسطس لإجلاء المواطنين المتبقين، بعد أن تم التنسيق بين السفارة والخطوط السعودية في جاكرتا، وفقًا لقناة " العربية ".

وكان السفير الثقفي قد كشف لأن السفارة رصدت 10 إصابات بفيروس كورونا من بين السعوديين، منها حالتان حرجتان ومصابتان بالفيروس المتحور، حسب تقارير المستشفيات.

وأكد على أن الحالات الحرجة مازالت حالتين فقط، في حين 4 حالات تحت المراقبة، وخروج أربع حالات بحمد الله بعد تماثلها للشفاء.