الصحة: الجرعتان من لقاحات كورونا فعّالتان مع المتحورات

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1379 حالة مؤكدة وتعافي1021 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11136 حالة منها 1419 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 520774 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 501449 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 10 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8189 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).