أخبار السعودية.. استدعاء حسابات امتهنت المرأة.. ومنع المسافرين لدول محظورة من السفر

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الموافق 27 يوليو 2021 م منها: المواطنون الذين سافروا إلى دول محظورة سيمنعون من السفر لـ3 سنوات، وهطول أمطار على 7 مناطق خلال ساعات، و«النيابة العامة» تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج.

«النيابة العامة» تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

استدعت النيابة العامة، مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.

هطول أمطار على 7 مناطق خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة على سبع مناطق بالمملكة خلال الـ24 ساعة القادمة.

المواطنون الذين سافروا إلى دول محظورة سيمنعون من السفر لـ3 سنوات

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

استشاري: 95% من إصابات كورونا الحرجة لم يحصلوا على اللقاحات

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح الغزالي، إن التوعية الصحية حول فيروس كورونا أثرت على المجتمع بشكل إيجابي وأدت إلى زيادة معدلات التطعيم فى الدولة.

«الثقافة» تعلن قرارات ابتعاث إضافية لـ149 طالبًا وطالبة

أعلنت وزارة الثقافة، قرارات ابتعاث إضافية ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي تتولى تنظيمه وإدارته، وشملت 149 طالبًا وطالبة تبلغ نسبة الطلاب بينهم 26% ونسبة الطالبات 74%.

السفارة السعودية في هولندا توضح شروط السفر إلى دول شنجن

أعلنت السفارة السعودية في هولندا، شروط دخول المواطنين إلى دول شنجن، مطالبة بالاحتفاظ بنسخة من الأوراق التي تم تقديمها عند طلب التأشيرة مثل حجز الفندق والتأمين الطبي.

السيطرة على حريق محدود في مستشفى الملك فيصل بالرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق محدود في المنطقة الخلفية من حرم المستشفى دون وقوع إصابات أو تاثير على العمل.

«الصحة»: 3 نصائح قبل الحصول على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة أن هناك نحو 3 نصائح يجب اتباعها قبل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

إجراء سادس عملية لزراعة قلب صناعي بمدينة الملك عبدالله الطبية

أعلنت مدينـة المـلك عبدالله الطبيـة، الثلاثاء، نجاح الحالة السادسة لزراعة قلب صناعي، والتي أجريت لمواطن خمسيني.

الضمان الصحي: 50 ألف ريال حدًا أقصى لعلاج حالات التوحد

قال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين تغطي تكاليف علاج مرض التوحد لدى الأطفال بحد اقصى 50 ألف ريال خلال سريان مدة الوثيقة.

«الشؤون البلدية»: يمكن لأصحاب العقارات طلب ترخيص حجر صحي للعمالة الوافدة

قالت وزارة الشؤون البلدة والقروية والإسكان، إنه يمكن لأصحاب العقارات طلب ترخيص لحجر صحي مؤسسي، للعمالة الوافدة من خارج المملكة، من خلال رابط إلكتروني.

«الأحوال المدنية» تحدد آلية تغيير المهنة في الهوية الوطنية

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تغيير المهنة في بطاقة الهوية الوطنية.

«التأمينات»: 8 خطوات لإلغاء التسجيل غير الحقيقي

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 8 خطوات لإلغاء التسجيل غير الحقيقي، حيث يمكن للمشترك بدون علاقة عمل الاطلاع على تفاصيل حسابه وطلب إلغاء المدة غير الصحيحة.

«مرور جدة»: إغلاق طريق الملك عبدالعزيز الجمعة المقبل

أعلن مرور محافظة جدة، إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة، ابتداءً من فجر يوم الجمعة المقبل (30 يوليو 2021م) وذلك لمدة 14 ساعة.

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