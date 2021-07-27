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«الصحة»: انخفاض حالات كورونا الحرجة وارتفاع النشطة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انخفاض في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس لتسجل 1419 حالة، بينما تم أمس الإثنين تسجيل 1424 حالة.

وأشارت الوزارة، عبر تويتر، إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا؛ حيث تم تسجيل 11136 حالة، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 10788 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و1021 حالة تعافٍ، خلال الساعة الماضية.

يذكر أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بالمملكة، منذ بدء حملة التطعيم حتى الآن، تخطى أكثر من 25 مليون جرعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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