3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، عن تصدر 3 مناطق في المملكة الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن منطقة الرياض تصدرت إصابات فيروس كورونا، مسجلة 273 إصابة جديدة، من إجمالي 1379 حالة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 242 حالة، والمنطقة الشرقية 224 حالة، وعسير 154 حالة، وجازان 117 حالة، والقصيم 104 حالة، والمدينة المنورة 62 حالة، ونجران 57 حالة، وحائل 49 حالة، والحدود الشمالية 40 حالة، واتبوك 32 حالة، ولباحة 21 حالة، والجوف 4 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و1021 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة أعلنت امس الاثنين، وصول عدد جرعات كورونا المعطاة بالمملكة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، إلى 25 مليون جرعة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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