تعليم الطائف يطلق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي

الرياض - محمد عبدالله - انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 2021 في مرحلتها الرابعة -عن بعد- والتي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وقيادات تربوية من تعليم الطائف، فيما تجاوز عدد المتدربين والمتدربات في أول أيام التدريب أكثر من 500 متدرب ومتدربة، بإشراف مباشر من مدير التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي.

وأكد اللهيبي أن عدد البرامج التدريبية الصيفية لهذا العام بلغت 121 برنامجاً تدريبياً منها 92 برنامجاً تدريبياً لدى البنين و 29 برنامجاً لدى البنات وتستهدف نحو 10 آلاف متدرب ومتدربة، يقدمها العديد من المشرفين التربويين، لافتًا إلى الإقبال من المتدربين والمتدربات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والاستفادة منها نتيجة للتنويع والابتكار والتجديد في الحقائب التدريبية والتنوع الشامل لمجالات عدة.

وأضاف أن البرامج التدريبية والتي تشرف عليها وتنفذها إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات تأتي بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بهدف تحقيق عدة مستهدفات منها التثقيف المهني لتطوير الأداء التعليمي في بيئات تدريبية محفزة أثناء الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية لتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترات وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وتلبية الاحتياج المهني للمعلمين وتحقيق التنوع لجميع الفئات التعليمية المستهدفة، إضافة إلى أن البرامج تتيح مجالات مختلفة ونوعية للتطوير المهني التعليمي وغيرها من المستهدفات.

وأشار إلى أن برامج التطوير المهني الصيفية تعد فرصة سانحة للمعلمين والمعلمات للاكتساب النمو المهني وتطوير الأداء واستثمار أوقات فراغهم في الصيف وتطوير أدائهم وزيادة المعرفة وتمهين المعلم.

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