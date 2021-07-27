«الثقافة» تعلن قرارات ابتعاث إضافية لـ149 طالبًا وطالبة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الثقافة، قرارات ابتعاث إضافية ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي تتولى تنظيمه وإدارته، وشملت 149 طالبًا وطالبة تبلغ نسبة الطلاب بينهم 26% ونسبة الطالبات 74%.

وأوضحت وزارة الثقافة أن نسبة الدارسين والدارسات للبكالوريوس الذين سيباشرون دراساتهم العُليا في الفترة القريبة المقبلة، بلغت 50% فيما بلغت نسبة دارسي الماجستير 49% والدكتوراه 1%، وتتوزع تخصصات هؤلاء بين مختلف المجالات الإبداعية، وتشمل الآداب واللغات واللغويات، والتصميم، والفنون البصرية، والمسرح، والمكتبات، والمتاحف، والموسيقى، وعلم الآثار، وفنون الطهي، وفنون العمارة، وصناعة الأفلام، وتصميم الأزياء.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب والطالبات سيتوجّهون للدراسة في قائمةً من أهم المعاهد والجامعات العالمية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، من بينها جامعة كولومبيا، وجامعة جورج تاون، وكلية بارسونز للتصميم، إلى جانب جامعة كاليفورنيا بيركلي، ومعهد برات في أمريكا، وجامعة ولاية ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا الجنوبية، والكلية الملكية للآداب والفنون، والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وجامعة كوين ماري (جامعة لندن)، وجامعة أستراليا الوطنية، وجامعة نيويورك.

وأكدت أن برنامج الابتعاث الثقافي مستمر في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق به عبر منصته الإلكترونية.

ويتحمل البرنامج كل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للمبتعث ومرافقه، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس، مع تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.

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