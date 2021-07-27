«الغذاء والدواء» تنفي الادعاءات الورادة في مقطع خل التفاح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الغذاء والدواء، عدم صحة للادعاءات التي وردت في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، أن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز إفراز العصارة الهضمية.

وذكرت الهيئة، عبر تويتر، أن خل التفاح هو عبارة عن خل يتم إنتاجه عن طريق عملية تخمير سكر التفاح إلى حمض الخليك أو حمض الأسيتيك والذي يستخدم بشكل كبير في تحضير الأطعمة والأطباق.

ووفقًا للدراسات العلمية والبيانات المتاحة، فإنه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك الموجود بخل التفاح يعد معززًا لإفراز العمارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة.

وأشارت هيئة الغذاء والدوءا إلى أنه لا ينصح بتناول خل التفاح للمرضى المصابين بالقرح الهضمية نظرا لدرجة حموضة خل التفاح والتي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء، لذا لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقطع المتداول.

اقرأ أيضًا:

هيئة الغذاء والدواء: 3 خطوات تحافظ على سلامة اللحوم