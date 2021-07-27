السفارة السعودية في هولندا توضح شروط السفر إلى دول شنجن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت السفارة السعودية في هولندا، شروط دخول المواطنين إلى دول شنجن، مطالبة بالاحتفاظ بنسخة من الأوراق التي تم تقديمها عند طلب التأشيرة مثل حجز الفندق والتأمين الطبي.

وذكرت السفارة، عبر حسابها على تويتر، أنها تود أن تلفت عناية المواطنين المسافرين إلى أن شروط الدخول لدول منطقة شنجن ومنها هولندا، تقضي بأنه إذا كان المواطن يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنجن، فيجب عليه تقديم طلبه لسفارة أو قنصلية دولة شنجن المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.

وأضافت أنه إذا كان الغرض الرئيس من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، على سبيل المثال قضاء إجازة، فيتم أرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول.

أما إذا كان المواطن يخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنجن، فيتم إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً.

وشددت السفارة السعودية في هولندا، على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي تم تقديمها عند طلب التأشيرة مثل حجز الفندق والتأمين الطبي.

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