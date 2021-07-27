وظائف | فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الترميز الطبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج "الترميز الطبي"، للجنسين وذلك ابتداءً من تاريخ 27 / 07 / 2021 وحتى 03 / 08 / 2021 وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة للترميز الطبي، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويمنح البرنامج العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/ المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوما الماضية، وأن يكون حاملا لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، لغة انجليزية."

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://ha.edu.sa/ar/clinical-coding

يُذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها "برنامج الترميز الطبي الدورة الأولى وفني رعاية مرضى الدورة الأولى و الثانية"، وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في كافة التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية المملكة 2030.