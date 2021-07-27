شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 17 ألف جلسة غسيل كلوي بصحة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت مراكز غسيل الكلى بصحة حفر الباطن 17,609 جلسات غسيل كلوي خلال الستة أشهر الماضية لعام 2021م، حيث تُقدم للمرضى جميع الخدمات العلاجية والتثقيفية والتوعوية من خلال مركز الأمير سلطان التابع لمستشفى الملك خالد العام، ومركز الكلى بمستشفى الولادة والأطفال بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي.

ومستشفى القيصومة، من خلال الكوادر الطبية والتمريضية لضمان استفادتهم القصوى من خدمات المراكز بكل يسر وسهولة.