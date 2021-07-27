شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : الجرعتان من لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسجيل 1379 إصابة جديدة وتعافي 1021 حالة

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات ، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها.

داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1379) حالة مؤكدة وتعافي (1021) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11136) حالة منها (1419) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (520774) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (501449) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (10)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8189) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).