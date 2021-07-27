الصحة: لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

حالات كورونا الجديدة

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1379) حالة مؤكدة وتعافي(1021) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11136) حالة منها (1419) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (520774) حالة , كما بلغ عدد حالات التعافي (501449) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (10) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8189) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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