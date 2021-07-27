، "النهضة" يدعو إلى حوار وطني لإخراج تونس من الأزمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على رفض دعوات الاقتتال الداخلي

دعا حزب النهضة التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى حوار وطني؛ لإخراج البلاد من الأزمة، وذلك بعد اتهامه الرئيس قيس سعيد بـ"الانقلاب"؛ إثر إقالته رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

وطالب الحزب في بيان نقلته "رويترز" بالوحدة بين الشعب، مشدداً على رفض دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي.