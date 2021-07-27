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كشفت دراسة حديثة عن دلالة جديدة محتملة للخرف، علمًا بأن الأشخاص الذين يكافحون لسماع محادثة في بيئات صاخبة هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.
وبحسب موقع "إكسبرس"، يُعتبر الخرف مصطلحًا شاملاً لمجموعة من الحالات المحددة التي تسببها تغيرات غير طبيعية في الدماغ، وتؤدي هذه التشوهات الدماغية إلى تدهور مهارات التفكير التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلوكك ومشاعرك وعلاقاتك.
ويوصف الخرف بأنه مجموعة من الأعراض التي تنتج عن تلف الدماغ. وهو مصطلح عام لفقدان الذاكرة، وكذلك فقدان اللغة وحل المشكلات ومهارات التفكير الأخرى.
وعندما تكون هذه الخسائر شديدة بما يكفي للتأثير على حياتك اليومية، يتم اعتبار أنك مصاب بالخرف.
ولم تتوصل الدراسة إلى ما إذا كانت مشكلات السمع تسبب الخرف أم إنها مجرد أعراض.
ويُنصح أي شخص يعاني من مشاكل في السمع باستشارة الطبيب؛ لأنها قد تكون مقدمة للإصابة بالخرف.
وقد يساعد تشخيص الحالة في وقت مبكر في تأخير الأعراض وشدتها، ولذلك، يجب معرفة الأعراض التحذيرية الأكثر شيوعاً للخرف.
وتتضمن بعض الأعراض الشائعة التي قد تظهر قبل تشخيص الخرف "فقدان الذاكرة، صعوبة في التركيز، صعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة، تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة، الخلط بين الزمان والمكان، تقلبات في المزاج، وغالبا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتتفاقم تدريجيا بمرور الوقت.
وقد يصاب المرضى بصعوبة في ما يتعلق بالأرقام أو التعامل مع الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، قد يطرحون أسئلة بشكل متكرر أو يصبحون أكثر انسحاباً أو قلقاً.
جدير بالذكر أن الخرف الوعائي هو السبب الثاني الأكثر شيوعاً للخرف، ومع هذه الحالات، يمكن أن تتطور الأعراض فجأة وتتفاقم بسرعة.
وقد تشمل الأعراض الأولية لتشخيص الخرف الوعائي أعراضا شبيهة بالسكتة الدماغية مثل ضعف العضلات أو الشلل المؤقت ومشاكل في الحركة، فيما قد يعاني الناس من مشاكل في التفكير وتقلبات المزاج.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 03:16 PM
من بينها "فقدان الذاكرة والصعوبة في التركيز"7 علامات مبكرة تنذر بالإصابة بالخرف.. تعرف عليها
كشفت دراسة حديثة عن دلالة جديدة محتملة للخرف، علمًا بأن الأشخاص الذين يكافحون لسماع محادثة في بيئات صاخبة هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.
وبحسب موقع "إكسبرس"، يُعتبر الخرف مصطلحًا شاملاً لمجموعة من الحالات المحددة التي تسببها تغيرات غير طبيعية في الدماغ، وتؤدي هذه التشوهات الدماغية إلى تدهور مهارات التفكير التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلوكك ومشاعرك وعلاقاتك.
ويوصف الخرف بأنه مجموعة من الأعراض التي تنتج عن تلف الدماغ. وهو مصطلح عام لفقدان الذاكرة، وكذلك فقدان اللغة وحل المشكلات ومهارات التفكير الأخرى.
وعندما تكون هذه الخسائر شديدة بما يكفي للتأثير على حياتك اليومية، يتم اعتبار أنك مصاب بالخرف.
ولم تتوصل الدراسة إلى ما إذا كانت مشكلات السمع تسبب الخرف أم إنها مجرد أعراض.
ويُنصح أي شخص يعاني من مشاكل في السمع باستشارة الطبيب؛ لأنها قد تكون مقدمة للإصابة بالخرف.
وقد يساعد تشخيص الحالة في وقت مبكر في تأخير الأعراض وشدتها، ولذلك، يجب معرفة الأعراض التحذيرية الأكثر شيوعاً للخرف.
وتتضمن بعض الأعراض الشائعة التي قد تظهر قبل تشخيص الخرف "فقدان الذاكرة، صعوبة في التركيز، صعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة، تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة، الخلط بين الزمان والمكان، تقلبات في المزاج، وغالبا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتتفاقم تدريجيا بمرور الوقت.
وقد يصاب المرضى بصعوبة في ما يتعلق بالأرقام أو التعامل مع الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، قد يطرحون أسئلة بشكل متكرر أو يصبحون أكثر انسحاباً أو قلقاً.
جدير بالذكر أن الخرف الوعائي هو السبب الثاني الأكثر شيوعاً للخرف، ومع هذه الحالات، يمكن أن تتطور الأعراض فجأة وتتفاقم بسرعة.
وقد تشمل الأعراض الأولية لتشخيص الخرف الوعائي أعراضا شبيهة بالسكتة الدماغية مثل ضعف العضلات أو الشلل المؤقت ومشاكل في الحركة، فيما قد يعاني الناس من مشاكل في التفكير وتقلبات المزاج.
، 7 علامات مبكرة تنذر بالإصابة بالخرف.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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