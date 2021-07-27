شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لأحد الجناة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية حكم القصاص بأحد الجناة بمنطقة جازان ، وقالت في بيان لها : أقدم محمد شوعي أحمد عمر -يمني الجنسية- على قتل أحمد عبدالله علي الأقزل -يمني الجنسية-, وذلك بضربه عدة ضربات على وجهه وسقوطه مغشياً عليه وعدم إسعافه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد شوعي أحمد عمر اليوم بمقر الإدارة العامة لسجن منطقة جازان.