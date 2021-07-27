شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : ممارسة الرياضة تساعد في بناء مجتمع صحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل دعم القيادة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مؤسس أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية تغريد سفر العتيبي وأعضاء الأكاديمية.

وأكد سموه أن ممارسة الرياضة سواء للرجال أو النساء له أهمية كبرى لبناء مجتمع صحي، ومن المهم دعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها، ونوه سموه بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية حيث ازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

وقدمت مؤسسة الأكاديمية لسموه تقريراً عن أهداف الأكاديمية وما تقدمه من برامج لدعم الأنشطة الرياضية في ألعاب رياضية مختلفة حرصاً على تنمية مهارات النساء الرياضية وتطوير قدراتهم بالإضافة لدعم الهوايات النسائية في بيئة نسائية وخدمات متكاملة تساهم في تحقيق الهدف والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وإيجاد مجتمع صحي من خلال رفع الوعي بين سيدات المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضات المختلفة.