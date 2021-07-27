وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد, داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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