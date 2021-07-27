شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. إتلاف 64 طن طماطم تالفة قبل توزيعها بالسوق المركزي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية ما يزيد عن 64 طن، من الطماطم، ظهر عليها علامات التلف وتم مصادرتها واتلافها قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وتحرير مخالفه للمخالف حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وذلك خلال الجولات المكثفة للمراقبين الصحين للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.

وأكدت الأمانة أن الجولات الميدانية المكثفة التي ينفذها المراقبين الصحيين بالإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة، تأتي للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، مبينة بأنها رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضافت بأن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود الأمانة في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.