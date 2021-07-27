شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في هولندا توضح شروط السفر لدول منطقة شنغن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت سفارة المملكة في هولندا إلى أنه يتوجب على المسافرين لدخول منطقة "شنغن" ومنها هولندا تقديم طلب لسفارة أو قنصلية دولة "شنغن" المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.

وأوضحت السفارة إلى أنه إن كان الغرض الرئيسي من السفر من السفر هو نفسه لأكثر من دولة ، كقضاء الإجازة ، فيتوجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول.

وأكدت السفارة بأنه إن كانت خطة المسافر لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن ، عندها يتوجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً.

وشددت السفارة إلى أهمية الحرس على الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدّمت عند طلب التأشيرة مثل حجز الفندق والتأمين الطبي