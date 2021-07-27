مركز عمليات 911 يحذر من حالة الطقس في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر مركز عمليات 911 من حالة الطقس في الرياض خلال الساعات المقبلة بناءً على تنبيه متقدم من الأرصاد عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة ⁧الرياض ويستمر حتى الساعة 8 مساءً.

الإنذار المبكر يحذر من طقس الرياض

وبحسب تنبيه الإنذار المبكر فإن الحالة تشمل الخرج، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، عفيف، مرات، كما تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ولفت إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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