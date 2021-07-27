نائب أمير الشرقية يطلع على إنجازات الدفاع المدني ويشيد بجهودهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء اللواء عجاب بن سدحان الحربي مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والذي قدم تقريراً لسموه عن جهود الدفاع المدني وإنجازاتهم في المنطقة.

حملات تفتيشية دائمة

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني لحفظ الأرواح والممتلكات، مشدداً سموه على الدور الرقابي والحملات التفتيشية الدائمة التي تضمن بعد حفظ الله التزام المنشآت باشتراطات السلامة وتوفير التقنيات الحديثة لتلافي وقوع الحوادث.

اليوم العالمي للدفاع المدني

وأوضح الحربي أن الإدارة العامة للدفاع المدني نفذت خلال اليوم العالمي للدفاع المدني (20) ورشة عمل وشارك فيها (53) جهة استفاد منها (147000) منهم (41127) من طلاب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية.



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