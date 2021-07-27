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أمير الشرقية : الرياضة النسائية متطورة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

أمير الشرقية : الرياضة النسائية متطورة

خلال استقباله منسوبي أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مؤسس أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية الأستاذة تغريد سفر العتيبي وأعضاء الأكاديمية.

أمير الشرقية : الرياضة النسائية متطورة - متابعات الخليج 365

الرياضة وبناء مجتمع صحي

وأكد سموه أن ممارسة الرياضة سواء للرجال أو النساء له أهمية كبرى لبناء مجتمع صحي، ومن المهم دعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها، ونوه سموه بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية حيث ازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

أمير الشرقية : الرياضة النسائية متطورة - متابعات الخليج 365

دعم الأنشطة الرياضية

وقدمت مؤسسة الأكاديمية لسموه تقريراً عن أهداف الأكاديمية وما تقدمه من برامج لدعم الأنشطة الرياضية في ألعاب رياضية مختلفة حرصاً على تنمية مهارات النساء الرياضية وتطوير قدراتهم بالإضافة لدعم الهوايات النسائية في بيئة نسائية وخدمات متكاملة تساهم في تحقيق الهدف والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وإيجاد مجتمع صحي من خلال رفع الوعي بين سيدات المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضات المختلفة.

أمير الشرقية : الرياضة النسائية متطورة - متابعات الخليج 365أمير الشرقية : الرياضة النسائية متطورة - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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