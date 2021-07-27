أمير الشرقية : الرياضة النسائية متطورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مؤسس أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية الأستاذة تغريد سفر العتيبي وأعضاء الأكاديمية.

الرياضة وبناء مجتمع صحي

وأكد سموه أن ممارسة الرياضة سواء للرجال أو النساء له أهمية كبرى لبناء مجتمع صحي، ومن المهم دعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها، ونوه سموه بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية حيث ازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

دعم الأنشطة الرياضية

وقدمت مؤسسة الأكاديمية لسموه تقريراً عن أهداف الأكاديمية وما تقدمه من برامج لدعم الأنشطة الرياضية في ألعاب رياضية مختلفة حرصاً على تنمية مهارات النساء الرياضية وتطوير قدراتهم بالإضافة لدعم الهوايات النسائية في بيئة نسائية وخدمات متكاملة تساهم في تحقيق الهدف والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وإيجاد مجتمع صحي من خلال رفع الوعي بين سيدات المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضات المختلفة.



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