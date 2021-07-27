السعودية | السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات

شكرا لقرائتكم السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيمنع من السفر لثلاث سنوات.

وأوضح أن المخالف سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

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كما جددت الداخلية السعودية التحذير من السفر إلى الدول المحظورة بسبب تحورات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

إلى ذلك، أهابت بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).