محمد بن مسعود - الدمام - تعهد بحماية المسار الديمقراطي ذكرت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل، أن "سعيد" تعهد بحماية المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات. وأضافت أن "سعيد" أبلغ المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة؛ بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل، وفقاً لـ"رويترز". 27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 02:57 PM تعهد بحماية المسار الديمقراطي الرئيس التونسي: الإجراءات الاستثنائية مؤقتة والحريات والحقوق لن تُمس الرئيس التونسي: الإجراءات الاستثنائية مؤقتة والحريات والحقوق لن تُمس ذكرت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل، أن "سعيد" تعهد بحماية المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات. وأضافت أن "سعيد" أبلغ المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة؛ بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل، وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، الرئيس التونسي: الإجراءات الاستثنائية مؤقتة والحريات والحقوق لن تُمس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي: الإجراءات الاستثنائية مؤقتة والحريات والحقوق لن تُمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.