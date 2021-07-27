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مستخدمو "موعد" ينتقلون إلى تطبيق "صحتي" الموحد للصحة قريبًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يترقب مستخدمو تطبيق "موعد" الخاص بحجز المواعيد لمراجعي مستشفيات ومراكز وزارة الصحة أن ينتقلوا قريبًا إلى تطبيق "صحتي" بصفته التطبيق الموحد لوزارة الصحة.

ووجه تطبيق "موعد" رسالة على صفحة الدخول في التطبيق لمستخدميه، قال فيها: "مستخدمو تطبيق موعد الأعزاء، يمكنكم الآن الاستفادة من خدماتنا في تطبيق صحتي، وذلك تمهيدًا لانتقالها كليًّا لتطبيق صحتي بصفته التطبيق الموحد لوزارة الصحة".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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