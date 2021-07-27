شكرا لمتابعة خبر عن مستخدمو "موعد" ينتقلون إلى تطبيق "صحتي" الموحد للصحة قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يترقب مستخدمو تطبيق "موعد" الخاص بحجز المواعيد لمراجعي مستشفيات ومراكز وزارة الصحة أن ينتقلوا قريبًا إلى تطبيق "صحتي" بصفته التطبيق الموحد لوزارة الصحة.

ووجه تطبيق "موعد" رسالة على صفحة الدخول في التطبيق لمستخدميه، قال فيها: "مستخدمو تطبيق موعد الأعزاء، يمكنكم الآن الاستفادة من خدماتنا في تطبيق صحتي، وذلك تمهيدًا لانتقالها كليًّا لتطبيق صحتي بصفته التطبيق الموحد لوزارة الصحة".